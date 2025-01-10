Esenler Belediyesi’nden kentsel dönüşüme özel destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapılarda hak sahiplerine sağlanan kira ve taşınma yardımlarına ek olarak Esenler Belediyesi de özel ek destekler veriyor.

Bakanlık tarafından riskli alan ve rezerv yapı alanındaki hak sahiplerine 48 ay boyunca aylık 8 bin TL, riskli yapılardaki hak sahiplerine ise 18 ay süreyle aynı tutarda kira yardımı yapılırken; bu alanlarda kiracı olarak ikamet eden vatandaşlara ise bir defaya mahsus 16 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor.

BİR DESTEK DE BELEDİYEDEN

Esenler Belediyesi de kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlarına destek olmak amacıyla ilçe genelindeki riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve bu alanlarda yer alan yeni yapılarla ilgili ek yardımlar sunuyor.

Esenler Belediyesi tarafından belediye veya bağlı kuruluşlarıyla anlaşma yaparak riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahiplerine bakanlığınkine ek olarak aylık 7 bin TL kira yardımı yapılırken; bu alanlarda kiracı olarak ikamet eden vatandaşlara ise bir defaya mahsus 14 bin TL taşınma yardımı veriliyor. Esenler Belediyesi, bu adımlarla hem dönüşüm sürecini hızlandırmayı hem de vatandaşların mağduriyetini en aza indirmeyi hedefliyor.