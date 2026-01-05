Esenler’de 1 aylık bebeği durağa bırakmışlardı: Anne ve anneanne gözaltında

Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı'nda 25 Aralık günü durağa otobüse binmek için giden vatandaşlar oraya bırakılmış bir bebekle karşılaştı. Bir süre çevrede bebeğin ebeveyinlerini arayan vatandaşlar bulamayınca 112 Acil'i arayarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, puset içinde bırakılan bebeğin henüz 1 aylık olduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polisler adım adım izledikleri kamera görüntülerinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bebeğin annesi Jennet Dushemova ve anneannesi Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 yaşındaki anne Dushemova ile 58 yaşındaki anneanne Yollyyeva, deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

BEBEĞİ DURAĞA BIRAKMA FİKRİ ANNEANNENİNMİŞ

Soruşturma kapsamında ifade veren anne Dushemova, "Bebek Tekirdağ'da evlilik dışı yaşadığım bir ilişkiden oldu. Bebe doğunca durağı bırakmaya annemle gittim fikir de ondan çıktı" dediği öğrenildi. Koruma altındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.