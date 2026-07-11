Esenler’de 114 hafız adayı icazet aldı! Vali Gül duyurdu: Başkan Erdoğan’dan umre müjdesi!

Esenler Müftülüğü, Kur'an kurslarında 2 buçuk yıl boyunca hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 114 genç hafız için icazet töreni düzenledi. Program, Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından hafızlık icazeti alan genç hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Müftülük tarafından genç hafızlara, 1 adet çeyrek altın, bir adet saat ve çeşitli hediyeler verildi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ADINA HAFIZLARIMIZI HOCALARIMIZLA UMREYE GÖNDERELİM"

Vali Gül, icazet alan 114 hafıza umre müjdesi vererek, "Esenler'de bu tabloyu görmekten fazlasıyla mutluyuz. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin normalleşmesiyle beraber oluşan ortamda sağladığı imkanlarla bu görüntüler ortaya çıkıyor. Buraya geleceğimizi söylediğimizde Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını sevgilerini iletti. Ayrıca katıldığınız yerlerde hocalarınız, yerel yöneticilerimiz sizleri ödüllendiriyordur ama bizler de ayrıca Cumhurbaşkanımız adına hafızlarımızı, hocalarımızla birlikte inşallah size uygun olan bir tarihte umreye gönderelim" dedi.