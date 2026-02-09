Esenler’de 11’inci Hamsi ve Horon Festivali gerçekleştirildi

GÖKSU: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİĞİ ETKİNLİK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir yemek organizasyonu olmadığını vurgulayarak, festivalin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir buluşma vesilesi olduğunu söyledi. Göksu, "Burada bir araya gelmek, birbirimizi tanımak, ekmeğimizi paylaşmak çok kıymetli. Bugün Rize Derneğimizle birlikte hamsilerimizi pişirdik, vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı. Hamsi Festivalinin kültürel yönüne de dikkat çeken Göksu, "Bu mesele sadece balık yemek değil, bir kültür birliğidir. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül dost ister, kahve bahane derler. İşte bu festivaller de buluşmak için güzel bahaneler.. Birbirimizi ne kadar çok tanırsak o kadar güçlü oluruz. Bir oluruz, birlikte Türkiye oluruz" dedi. Festivalin Esenler'de başlamasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Göksu, Türkiye'deki ilk Hamsi Festivalinin Esenler'de düzenlendiğini hatırlatarak, "On birincisini düzenliyoruz. Buradan başlayan bu güzel gelenek bugün Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor. Güzel bir hayra örnek olmak bizim için çok değerli. Bugün farklı ilçelerde de insanların Hamsi Festivallerinde buluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.