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Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:03 Son Güncelleme: 11.06.2026 15:39

Esenler’de akılalmaz soygun anları! Banka ATM’sinden küçük bir servet çaldı: Meğer daha önce anahtarları alıp...

İstanbul Esenler’de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir bankanın ATM’sinden 500 bin liranın çalındığı olayda şüpheli 24 saat sonra yakalandı. 31 yaşındaki Suat G. hakkında ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi. Hırsızın ATM cihazını açarak içindeki paraları aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Esenler’de akılalmaz soygun anları! Banka ATM’sinden küçük bir servet çaldı: Meğer daha önce anahtarları alıp...
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Olay Esenler Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bulunan bir banka ATM'sinde 8 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Olayda cihazın kasa bölümünü açan şüpheli ATM'de bulunan 500 bin lira parayı alarak kaçtı. ATM makinesinin arıza sinyali vermesi üzerine olay yerine gelen bakım ekipleri hırsızlığı fark ederek polise ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİYİ ATM'NİN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde yapılan incelemede yüzünü maskeyle kapatan bir kişinin rahatlıkla ATM cihazını açtığı, şifreleri girerek paraları çaldığı görülüyor. Bunun üzerine şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak takibe alındı. Şüphelinin bir süre yürüdükten sonra bindiği otomobil tespit edildi. Polis ekipleri otomobilin plakasını ardından da şüphelinin kimliğini belirledi.

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HIRSIZ ATM'LERE PARA YÜKLEYEN ŞİRKETİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli Suat G. olaydan 1 gün sonra Sultangazi'deki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde bir miktar para bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin ATM'lere para yükleyen şirkette çalıştığı, 1 ay önce işten ayrıldığı belirlendi.

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ANAHTARLARI YANINA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin işten ayrılırken ATM'leri açmaya yarayan anahtarları yanına aldığı, ayrıca şifreleri öğrenerek alarmların çalmasını engellediği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENLER

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