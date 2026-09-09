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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Esenler’de dehşet!

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenler’de dehşet!
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İstanbul Esenler'de önceki akşam Sedat K. (45) ile birlikte yaşadığı Nilgün Y. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat K. silahını çıkararak Nilgün Y. ve Nilgün Y.'nin oğlu E.T.Y. (16) ile evde bulunan Onur B.'ye ateş etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.T.Y. ile Onur B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Sedat K. silahla birlikte yakalandı. Hafif yaralanan Nilgün Y.'nin ifadesinde, birlikte yaşadığı Sedat K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söyledi. Nilgün Y.'nin ayrıca daha önce Sedat K. hakkında 9 kez şikâyetçi olduğunu ancak bu başvurularında uzaklaştırma tedbiri talebinde bulunmadığını ifade etti.

#İSTANBUL #ESENLER

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Esenler’de dehşet!
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