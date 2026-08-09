Esenler’de dehşet anları: Baltayla saldırdılar! 7 gözaltı

Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sanal medya platformlarında, 'Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı' şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıya uğrayan kişinin İ.A. isimli çocuk olduğu belirlendi. İ.A.'nın, 'kız meselesi' nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği, burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.