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Giriş Tarihi: 9.08.2026 12:42

Esenler'de dehşet anları: Baltayla saldırdılar! 7 gözaltı

Esenler'de İ.A. (17), 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için yanlarına gittiği kalabalık grup tarafından darbedilip, baltayla saldırıya uğradı. Olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınırken saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Esenler’de dehşet anları: Baltayla saldırdılar! 7 gözaltı
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Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sanal medya platformlarında, 'Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı' şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıya uğrayan kişinin İ.A. isimli çocuk olduğu belirlendi. İ.A.'nın, 'kız meselesi' nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği, burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.

BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği, gruptan Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESENLER

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Esenler'de dehşet anları: Baltayla saldırdılar! 7 gözaltı
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