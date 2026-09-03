Esenler’de dehşet anları kamerada: Kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüdü!

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi, Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, eşiyle tartışan F.K., kendisini park halindeki kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra yanındaki bıçakla kendisine zarar veren F.K.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracını olay yerindeki polis ekiplerinin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen F.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kendini yaralayan F.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.