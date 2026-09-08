Esenler’de evde çıkan tartışma kanlı bitti! Birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu vurdu!

Esenler'de dün akşam saat 21.50 sıralarında Sedat K. ile birlikte yaşadığı Nilgün Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat K., silahını çıkararak Nilgün Y., kadının 16 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile evde bulunan Onur B.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.T.Y. ile Onur B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRININ ARDINDAN YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Sedat K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren Bağcılar polisi, Sedat K.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

9 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından hafif yaralanan Nilgün Y.'nin polise verdiği ilk ifadede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Nilgün Y.'nin, Sedat K. ile birlikte yaşadıklarını, önceki evliliğinden 4 çocuğunun bulunduğunu ve Sedat K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söylediği öğrenildi. Nilgün Y.'nin ayrıca daha önce Sedat K. hakkında 9 kez şikâyetçi olduğunu, ancak bu başvurularında uzaklaştırma tedbiri talebinde bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.