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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:27

Esenler’de evde çıkan tartışma kanlı bitti! Birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu vurdu!

İstanbul Esenler’de akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sedat K. (45), birlikte yaşadığı Nilgün Y. ile yaşadığı tartışma sonrasında kadının 16 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile Onur B.’yi silahla vurdu. Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki E.T.Y. ile Onur B.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, Bağcılar polisi tarafından saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Esenler'de dün akşam saat 21.50 sıralarında Sedat K. ile birlikte yaşadığı Nilgün Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat K., silahını çıkararak Nilgün Y., kadının 16 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile evde bulunan Onur B.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.T.Y. ile Onur B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRININ ARDINDAN YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Sedat K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren Bağcılar polisi, Sedat K.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

9 KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından hafif yaralanan Nilgün Y.'nin polise verdiği ilk ifadede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Nilgün Y.'nin, Sedat K. ile birlikte yaşadıklarını, önceki evliliğinden 4 çocuğunun bulunduğunu ve Sedat K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söylediği öğrenildi. Nilgün Y.'nin ayrıca daha önce Sedat K. hakkında 9 kez şikâyetçi olduğunu, ancak bu başvurularında uzaklaştırma tedbiri talebinde bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

#İSTANBUL #ESENLER

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Esenler’de evde çıkan tartışma kanlı bitti! Birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu vurdu!
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