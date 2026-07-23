Esenler’de faciaya ramak kala! Fırtına çatıyı uçurdu: Çocuklar son anda kurtuldu!

ÇOCUKLAR AZ KALSIN ÇATININ ALTINDA KALIYORDU

Çatı parçalarının bir kısmı karşı binanın üzerine düşerken bir kısmı da sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.