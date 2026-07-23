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Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:07

Esenler’de faciaya ramak kala! Fırtına çatıyı uçurdu: Çocuklar son anda kurtuldu!

İstanbul Esenler'de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu. O sırada sokakta oyun oynayan çocuklar düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Esenler’de faciaya ramak kala! Fırtına çatıyı uçurdu: Çocuklar son anda kurtuldu!
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Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 610.Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu.

ÇOCUKLAR AZ KALSIN ÇATININ ALTINDA KALIYORDU

Çatı parçalarının bir kısmı karşı binanın üzerine düşerken bir kısmı da sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

'ÇATININ TAMAMI UÇTU'

Yaşanan korku dolu anları anlatan mahalle sakini Emrah Tirmik, "Bir felaket yaşandı dün lodos şeklinde. Çatının tamamı uçtu. Yarısı şuraya düştü; yarısı da burada araçların üzerine düştü. Çocuklar da oynuyordu. Son anda kurtuldular. Elektrik tellerinin hepsi kopup yere düştü. Zabıta, itfaiye, polis ekipleri geldi. Yaralanma olmadı. 2 araç hasar gördü." dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENLER

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Esenler’de faciaya ramak kala! Fırtına çatıyı uçurdu: Çocuklar son anda kurtuldu!
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