Esenler’de makas atma faciası: 1 ölü, 5 yaralı

Esenler
'de makas atan hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yeni Hal Yolu Atışalanı yol ayrımında dün Özcan Çakır idaresindeki ticari araç Bayram A. idaresindeki otomobil ile Muhammet K.'nın kullandığı otomobile çarptı. Araçlar savrulurken olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Çakır hayatını kaybederken Furkan A. ile diğer araç sürücüleri Bayram A., Muhammet K. ve yolculardan Harun K. ile Miraç A. yaralandı.