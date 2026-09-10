Esenler’de okullar kamera ağıyla 7/24 güvende

Esenler'de öğrencilerin okul ve okul çevresindeki güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Esenler Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen "Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında ilçedeki 70 okulun tamamı kamera altyapısıyla güvenlik ağına dahil edildi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde yürütülen proje, yalnızca eğitim kurumlarını değil ilçenin genelini kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında Esenler genelindeki 1.291 cadde ve sokak ile parklar ve eğitim kurumları kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına bağlandı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR TAKİPTE

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte devreye alınan sistem sayesinde 70 okulun giriş ve çıkışları ile okul çevreleri kamera altyapısı üzerinden takip edilebilir hale geldi. Sistemle, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

MERKEZİ İZLEME YAPILIYOR

"Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında kurulan sistem, Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip ediliyor. İlçenin farklı noktalarından elde edilen görüntüler merkezi sisteme aktarılarak gerekli durumlarda emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanıyor. Sistem, yaşanan olayların sonradan incelenmesinin yanı sıra olası risklerin erken fark edilmesi, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin çalışmalarına destek olunması amacıyla da kullanılıyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR'

Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesi bizim için her şeyden önce geliyor. Teknolojinin imkânlarını kullanarak Esenler'in tamamını kapsayan güçlü bir güvenlik ağı oluşturduk. 70 okulumuzun tamamının bu sisteme dahil edilmesiyle öğrencilerimizin ve ailelerimizin güven duygusunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımıza projeye destekleri için teşekkür ediyorum.