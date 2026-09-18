Haberler Yaşam Haberleri Esenler'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.09.2026 17:44

Esenler'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenler’de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 570 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (46) kullandığı otomobille seyir halindeyken, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Fatih K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESENLER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA