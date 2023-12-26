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Giriş Tarihi: 26.12.2023 00:26

Esenler'de silahlı saldırı

Esenler'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

DHA
Esenler’de silahlı saldırı

Saldırı, 18.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 1107 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak sokakta yürüyen Z.G., kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulan Z.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçak kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan Z.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Esenler'de silahlı saldırı
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