Esenler’de sosyal medya fenomeni ’İlahici Ali’ adıyla tanınan Ali Özdemir’e silahlı saldırı

"KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETMİŞTİ"

Özdemir'e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, "Gece 03.00 sıralarında 4 el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük dedi.