Esenler’de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

Giriş Tarihi: 2.02.2026 19:26

Esenler'de, iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kimliği belirlenemeyen 2 kişiye ait ceset bulundu.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SONRASI İNCELEME YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

