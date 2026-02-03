Esenler’de yanan iş yerindeki 2 cesedin sır perdesi aralandı: Kan donduran cinayette 'husumet' detayı!

Dehşete düşüren olay, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerine giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş 2 kişinin cesetleri bulundu. Cesetlerin Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'a ait olduğu tespit edildi. Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.