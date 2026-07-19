Esenler’de zincirleme kaza: 5 Araç karıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.45 sıralarında O-3 Otoyolu Esenler Tuna Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki bir başka araca çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle savrularak seyir halindeki başka araçlara çarptı, zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

4 araç ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklet üzerindeki Hayrullah G. ve Emir T. ile bir otomobildeki Serkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sürücülerden Serhat Ş.'nin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Kaza anı kameralara yansıdı.