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Giriş Tarihi: 19.07.2026 12:54

Esenler'de zincirleme kaza: 5 Araç karıştı, 3 kişi yaralandı

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bu sırada yolda ilerleyen otomobillere çarparak durabildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Semih KARA Semih KARA
Esenler’de zincirleme kaza: 5 Araç karıştı, 3 kişi yaralandı
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Kaza, saat 06.45 sıralarında O-3 Otoyolu Esenler Tuna Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki bir başka araca çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle savrularak seyir halindeki başka araçlara çarptı, zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

4 araç ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklet üzerindeki Hayrullah G. ve Emir T. ile bir otomobildeki Serkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sürücülerden Serhat Ş.'nin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Kaza anı kameralara yansıdı.

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Esenler'de zincirleme kaza: 5 Araç karıştı, 3 kişi yaralandı
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