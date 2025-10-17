Esenler’den büyük vefa: Gazze’deki hastanenin tüm masraflarını karşılayacak

Esenler Belediyesi, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam'da 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Kültür sanat sezonlarını tarihi şahsiyetlere atfetme geleneğini sürdüren Esenler Belediyesi, yeni dönemi, "Işık Doğudan Gelir", "Bu Ülke" ve "Bir Dünyanın Eşiğinde" gibi pek çok eserleriyle yakın tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden biri olan Cemil Meriç'e ithaf etti. Yeni sezonda Meriç'in derin fikir dünyasını, entelektüel mirasını ve medeniyet tasavvurunu merkeze alan pek çok çalışma, sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getiren program, "Cemil Meriç'in Dinledikleri" konserine ev sahipliği yaptı. Programda yeni sezonda yapılacak çalışmalar, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cemil Meriç'in kızı olan Prof. Dr. Ümit Meriç'in teşrifleriyle gerçekleşen programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Gazze'de İsrail'in bombaladığı Vefa Hastanesi'ni ayağa kaldırarak işletmesini üstlendiklerini açıkladı.

VEFA HASTANESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Göksu yaptığı konuşmada, "Gazze'de 2 yıl süren bir katliam devam ederken, tüm yüreğimizdeki acılar ve dualarımızla kardeşlerimizin yanında olma gayreti içinde olduk. Ancak sadece ellerimizi açtığımız kavmi duamızla kalmadık. Bu toprakların, bütün merhamet duygularını üzerinde taşıyan insanlarımız olarak Gazze için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Geçen yıl Kültür Sezonumuzun kapısını "Bu sene iftarlarımız Gazze'ye' diyerek başlattık. Gazze'den vicdan sofraları kurduk. Binlerce kardeşimize iftar verdik. Yardımlarımız devam ederken dedik ki Esenler'in sokakları, Gazze'den habersiz değildir. Esenler'de 15 bin 700 esnafı teker teker dolaşarak dedi ki 'Gelin bu Cuma günü yapacağınız bütün alışverişlerinizi Gazze'ye gönderin.'

Esnafımız da "Bugün kazancım Gazze'ye" diyerek karşılık verdi. Esenler halkı da karşılık vererek "Bugünkü alışverişim Gazze'ye" dedi. Şimdi bir kapı aralandı. Umarım ki İsrail verdiği sözde durur. Ancak biz onların geçmişini çok iyi biliyoruz. Daha önce de aynı şeyleri söyleyip katliama devam ettiler. Biz onların sicilini de sabıkasını da biliyoruz. Onların merhametine sığınacak halimiz yok. Kendi inancımıza, kendi direnişimize inanıyoruz. Bunun için biz Esenler Belediyesi olarak hukuku prosedürlerimiz bittikten sonra, Deniz Feneri Derneğimizle beraber Gazze'deki Vefa Hastanesi'ni önce ayağa kaldıracağız ve ardından 1 yıllık işletmesini üstleneceğiz. Hastanenin tedavi giderleri ile birlikte tüm masraflarını biz karşılayacağız" dedi.