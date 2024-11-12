Esenyurt Belediyesi’nde değişim rüzgarı: Milyonluk söyleşi iptal edildi, lüks makam aracı iade edildi

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, ilçede önemli bir değişim sürecine işaret ediyor. Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye bütçesinden yapılan büyük harcamaları sorguladı. Aksoy, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve toplam maliyeti 19 milyon TL'yi bulan bir söyleşi organizasyonunun iptal edilmesine karar verdi.

LÜKS MAKAM ARACI İADE EDİLDİ

Özer'in tutuklanmasının ardından göreve gelen Aksoy'un, lüks araç harcamalarına da son verdiği öğrenildi. 2024 model AUDİ A6 marka makam aracının kiralandığı şirketine iade edilmesiyle, belediyenin gereksiz masraflardan kaçınmayı hedeflediği belirtildi. Aksoy'un bu adımları, Esenyurt'ta mali disiplinin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu değişikliklerin, Esenyurt Belediyesi'ne yeni bir yönetim anlayışı getirmesi ve daha tasarruflu bir yönetim tarzının önünü açması bekleniyor.