Esenyurt Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz LGS kursu

Esenyurt Belediyesi, gençlerin eğitimine verdiği destek kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı için LGS hazırlık kursu başlattı. Belediyeye bağlı Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde düzenlenen ücretsiz kurslar, yapılan seviye belirleme sınavı ile başladı. Yeni dönemde özellikle 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavla, öğrencilerin bilgi seviyeleri tespit edilerek uygun sınıflara yerleştirilmeleri sağlandı. Bu sayede hem daha verimli bir eğitim süreci hem de öğrenciler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması hedefleniyor. Sadece 8. sınıflar değil, 7. sınıf öğrencileri için de LGS hazırlık, 11., 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ise YKS hazırlık kursları da açıldı.

KAPSAMLI VE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu kurs programı, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmayı amaçlıyor. Eğitime yönelik sunulan hizmetler arasında, ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları, seviye belirleme, deneme ve değerlendirme sınavları, etüt çalışmaları ve birebir ders desteği, alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim, rehberlik ve bireysel danışmanlık hizmetleri, motivasyon seminerleri ve meslek tanıtım etkinlikleri, üniversite ve lise gezileri yer alıyor. Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin yalnızca akademik değil; sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Eğitim süreci boyunca düzenli takip ve gelişim raporlarıyla öğrencilerin eksikleri belirlenip gideriliyor.

"ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, programın işleyişiyle ilgili, "8. sınıflarımızın LGS hazırlık programı için seviye belirleme sınavı ile başladık. Bu sınav sayesinde öğrencilerimizin seviyelerine uygun sınıflar oluşturuyoruz. Yaprak test ve ünite değerlendirme sınavlarıyla eksik konular tamamlanıyor. Bu sayede hem öğrencinin motivasyonu artıyor hem de akademik gelişimi destekleniyor." Şeklinde konuştu.