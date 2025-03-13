Esenyurt’a 3 yeni yeşil alan projesi!

Esenyurt Belediyesi, ilçede çocukların oyun oynayabileceği, ailelerin de birlikte keyifli vakit geçirebileceği parkların sayısını artırıyor.

Bu çerçevede mahallelerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Can Aksoy, projelerin kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. İlk olarak Ardıçlı Mahallesi'nde hayata geçirilecek Nefes Bahçesi projesini inceleyen Aksoy, mimarlarla proje detaylarını değerlendirdi.

Aksoy, projedeki oturma alanlarının artırılması ve en kısa zamanda tamamlanması talimatını verdi.

ENGELLİ BİREYLERE ÖZEL PARK

Başkan Vekili Can Aksoy, Necmettin Erbakan Parkı'na yapılacak olan engelsiz oyun alanı ile ilgili mimarlardan bilgi aldı. Proje içerisinde engelli bireylerin rahatça kullanabileceği oyun grupları, salıncaklar ve tahterevalli alanları yer alıyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi için her türlü ayrıntıyı planladıklarını söyleyen Aksoy, kullanışlı bir alan oluşturduklarını belirtti.

KAR SOKAK PARKININ YAPIMINA BAŞLANDI

Son olarak Hürriyet Mahallesi Kar Sokak Parkı'nın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Vekili, bölge sakinlerine modern bir dinlenme alanı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, parkın inşaat sürecinin hızlandırılacağını ve projelerin bir an önce halkın kullanımına sunulacağını vurguladı.