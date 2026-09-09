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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Esenyurtluların gözdesi Derviş Emekli Evi

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Esenyurtluların gözdesi Derviş Emekli Evi
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Esenyurt'ta hizmete açılan Derviş Emekli Evi emeklilerin uğrak mekanı oldu. Adını Yunus Emre'nin derviş kimliğinden alan tesis, uygun fiyatlı ve kaliteli menüsüyle misafirlerini ağırlarken, personellerin sıcak, samimi ve güler yüzlü hizmet anlayışı konuklardan tam not aldı. Vatandaşlar, Derviş Emekli Evi'ni hizmete açan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkürlerini iletirken, belediye yetkilileri ise benzeri hizmetlerin devam edeceğini belirtiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Esenyurtluların gözdesi Derviş Emekli Evi
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