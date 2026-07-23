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Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:02

Esenyurt'ta 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta 14 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangın; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi binadan tahliye edildi.

DHA
Esenyurt’ta 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'taki yangın, saat 21.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1022 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 14 katlı binanın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından kapatılan sokak, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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