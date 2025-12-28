Son dakika| Esenyurt’ta 5 kişinin öldüğü servis faciasında çarpıcı detay! Meğer şoför başkasının yerine...

İstanbul Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bölgedeki bir semt pazarının sağladığı ücretsiz servis midibüsünün 4 yıldır sürücülüğünü yapan Niyazi Çelik (61) idaresindeki 34 LLY 475 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İçinde 27 kişinin olduğu servis midibüsünde sürücü Niyazi Çelik (61), Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Kandemir'in 3 çocuk babası olduğu ve memleketi Sinop'ta toprağa verileceği öğrenildi.
İŞTE O KAZA ANLARI!
Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı!
AHMET KANDEMİR
Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Hacer Çakmakçı ve servis midibüsü sürücüsü Niyazi Çelik'in İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Yaklaşık 4 yıldır pazarcılar tarafından sağlanan semt pazarının servis midibüsünün sürücülüğünü yapan 4 çocuk babası Niyazi Çelik'in kaza günü normalde çalışmadığı ancak asıl sürücünün hasta olması sebebiyle gelmediği için servis midibüsünü kendisinin kullandığı öğrenildi.
Öte yandan yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
NİYAZİ ÇELİK
ASIL SÜRÜCÜ HASTALANINCA ONUN YERİNE GELMİŞ
Yaşananlar hakkında konuşan Niyazi Çelik'in akrabası Nizamettin Çelik, "Orada ücretsiz taşımacılık yapıyordu. Yolcuları almaya gitmiş. Fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Ücretsiz hizmet yapan biriydi. Hacca gitmişti 3-4 sene önce. Üzgünüz. Ücretsiz hizmet yapan biriydi. 3-4 sene öncesinde hacca gitmişti. Hafta içi servis çekiyordu.