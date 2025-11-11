Esenyurt’ta 7 kişi zehirlendi: Mühürlenen binada ’yüksek doz ilaç’ tespiti!

7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.