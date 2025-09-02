Esenyurt’ta acı kaza: Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu...

Acı olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Basri Kozan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kozan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.