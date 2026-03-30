Esenyurt'ta akılalmaz olay: Eşiyle kavga eden adam ateş ederek dolaştı!

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre eşi ile evde kavga eden adam, silahını alarak dışarı çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen zanlı, havaya ateş ederek sokaklarda dolaşmaya başladı. Şahsın sokaklarda ateş ederek dolaştığı anlar kameraya yansıdı. Çevrede oturan vatandaşlar yaşananlar üzerine polisi aradı.

Esenyurt'ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şahsın evini belirleyen ekipler, Volkan Çakmak isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının silahının ruhsatsız olduğu belirlendi. Hakkında işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.