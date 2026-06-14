Esenyurt’ta akılalmaz olay! Küfürler ederek İETT otobüsünün önünü kesti: Şoförün tepkisi şaşkınlık yarattı!

'4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN NE FARKIN VAR'

Bunun üzerine şoför, "4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var" sözleriyle karşılık verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün İETT otobüsünün önünü kestiği, şoförle tartıştığı ve daha sonra cep telefonuyla otobüsü görüntülediği görüldü. Olay sırasında otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör