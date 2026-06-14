Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta akılalmaz olay! Küfürler ederek İETT otobüsünün önünü kesti: Şoförün tepkisi şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:26

Esenyurt’ta akılalmaz olay! Küfürler ederek İETT otobüsünün önünü kesti: Şoförün tepkisi şaşkınlık yarattı!

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay hayrete düşürdü. Dün bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında otobüs şoförü, kendisine küfrederek önünü kestiğini iddia ettiği şahsa gösterdiği tepki şaşkınlık yarattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta akılalmaz olay! Küfürler ederek İETT otobüsünün önünü kesti: Şoförün tepkisi şaşkınlık yarattı!
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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan yol verme tartışmasının ardından bir şahıs, kendisine tükürdüğünü öne sürdüğü İETT şoförüne tepki göstererek otobüsün önünü kesti.

'4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN NE FARKIN VAR'

Bunun üzerine şoför, "4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var" sözleriyle karşılık verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün İETT otobüsünün önünü kestiği, şoförle tartıştığı ve daha sonra cep telefonuyla otobüsü görüntülediği görüldü. Olay sırasında otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt’ta akılalmaz olay! Küfürler ederek İETT otobüsünün önünü kesti: Şoförün tepkisi şaşkınlık yarattı!
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