Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta asayiş uygulaması: Huzurlu Esenyurt için önleyici denetime çıktılar
Giriş Tarihi: 28.2.2025 09:49 Son Güncelleme: 28.2.2025 09:59

Esenyurt’ta asayiş uygulaması: Huzurlu Esenyurt için önleyici denetime çıktılar

İstanbul Esenyurt’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde çeşitlik noktalarda dar alan ve genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerden yoklama kaçağı olan şahıslara kadar bir çok kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta asayiş uygulaması: Huzurlu Esenyurt için önleyici denetime çıktılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri idaresinde, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla, ilçede dün akşam saatlerinde çeşitli noktalarda asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 3 bin 145 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi ve 4 yoklama kaçağı yakalandı. Toplam 1249 araç ve motosikletin durdurulup incelendiği uygulamada, 39 araca 271 bin 208 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 15 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Esenyurt’ta asayiş uygulaması: Huzurlu Esenyurt için önleyici denetime çıktılar
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