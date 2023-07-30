Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2112 polis katıldı
Giriş Tarihi: 30.7.2023 22:49 Son Güncelleme: 30.7.2023 23:03

Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2112 polis katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt’ta büyük bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 2112 polis katıldı.

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Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2112 polis katıldı

Esenyurt'ta halkın can ve mal güvenliği, huzur ve sükunun sağlanması ve meydana gelebilecek muhtemel terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri de destek verdi. Havadan da desteklenen operasyonda, uygulama noktalarında şüpheli araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

2112 POLİS KATILDI

Esenyurt ana arterler ve girişlerde akşam saatlerinde gerçekleşen operasyon 102 sabit noktada ve umuma açık yerleri denetlemek üzere 26 hareketli noktada gerçekleşti. Operasyona 612 ekip, 2112 polis katıldı. 6 drone ve 1 helikopterden de destek alındı.

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Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2112 polis katıldı
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