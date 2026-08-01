Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta cinayet şüphelisine 'özel harekat destekli' operasyon: Eşi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.08.2026 11:38

Esenyurt'ta cinayet şüphelisine "özel harekat destekli" operasyon: Eşi gözaltına alındı

Adana’da işlenen cinayetin ardından şüphelinin izini süren polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu değerlendirilen Esenyurt'taki siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, , aranan şüpheliyi adreste bulamazken eşi aynı soruşturma kapsamında Ö.F.’e gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin site içerisinde girdiği ve Ö.F.’nin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Esenyurt’ta cinayet şüphelisine özel harekat destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı
  • ABONE OL

Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt'taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

OPERASYON KAMERADA

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.'nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta cinayet şüphelisine "özel harekat destekli" operasyon: Eşi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA