Esenyurt'ta cinayet şüphelisine "özel harekat destekli" operasyon: Eşi gözaltına alındı

Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt'taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.