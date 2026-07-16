Esenyurt’ta dehşet anları! Evinden çıkan yaşlı adam kurşun yağmuruna tutuldu: ’Beni vurmaya geldiler’





SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI



İddiaya göre; silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adamın aile bireyleri dün telefonla aranarak tehdit edildi. Olayın ardından yaralının kuzeni "Beni vurmaya geldiler" derken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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