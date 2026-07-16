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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:21 Son Güncelleme: 16.07.2026 14:22

Esenyurt’ta dehşet anları! Evinden çıkan yaşlı adam kurşun yağmuruna tutuldu: 'Beni vurmaya geldiler'

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olay dehşete düşürdü. Evinden çıkan yaşlı adam kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kuşun yağmuru çevredeki bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta dehşet anları! Evinden çıkan yaşlı adam kurşun yağmuruna tutuldu: ’Beni vurmaya geldiler’
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Olay, 11.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan yaşlı adam, yaşadığı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucunda yaşlı adam yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber vererek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı ambulans ile hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı



SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre; silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adamın aile bireyleri dün telefonla aranarak tehdit edildi. Olayın ardından yaralının kuzeni "Beni vurmaya geldiler" derken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Esenyurt’ta dehşet anları! Evinden çıkan yaşlı adam kurşun yağmuruna tutuldu: 'Beni vurmaya geldiler'
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