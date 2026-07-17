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Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:06

Esenyurt'ta dehşet gecesi! Tartışma kısa sürede kılıçlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın önünde şişe kıran şahıslarla tartışan apartman sakinleri olay kavgaya dönünce sokağa kılıçlarla çıktı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Esenyurt’ta dehşet gecesi! Tartışma kısa sürede kılıçlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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Olay, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

O ANLAR CEP KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri dışarıdan daireye taş attı. Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta dehşet gecesi! Tartışma kısa sürede kılıçlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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