Esenyurt’ta dehşet gecesi! Tartışma kısa sürede kılıçlı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör