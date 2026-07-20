Esenyurt’ta dehşete düşüren anlar! 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler: ‘Yan baktın’ diyip…

ÖNCE DARP ETTİLER ARDINDAN TELEFONU GASP ETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından polise ifade veren Ö.A.Ö., site içerisinde bulunduğu sırada Turgut Efe Ç. ve yanındaki kişilerin kendisini yanlarına çağırdığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, ardından iki kişi tarafından darbedildiğini, yere düştüğünde de saldırının devam ettiğini söyledi. Ö.A.Ö. cep telefonunun Turgut Efe Ç. tarafından zorla alındığını belirterek şikâyetçi oldu.