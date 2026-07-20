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Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:34

Esenyurt’ta dehşete düşüren anlar! 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler: ‘Yan baktın’ diyip…

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayda bir sitenin bahçesinde oturan 15 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı. Aynı sitede oturan Turgut Efe Ç. ve arkadaşları çocuğu önce darp etti ardından telefonunu gasp etti. Kabus dakikaları kameraya yansırken şüpheliler gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Esenyurt’ta dehşete düşüren anlar! 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler: ‘Yan baktın’ diyip…
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Turgut Efe Ç. ile yanındaki arkadaşları, sitede karşılaştıkları 15 yaşındaki Ö.A.Ö.'ye 'Ne bakıyorsun' diyerek yanlarına çağırdı.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dakikalarca Ö.A.Ö'yü darbeden şüpheliler iddiaya göre çocuğun telefonunu da zorla elinden aldı.

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ÖNCE DARP ETTİLER ARDINDAN TELEFONU GASP ETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından polise ifade veren Ö.A.Ö., site içerisinde bulunduğu sırada Turgut Efe Ç. ve yanındaki kişilerin kendisini yanlarına çağırdığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, ardından iki kişi tarafından darbedildiğini, yere düştüğünde de saldırının devam ettiğini söyledi. Ö.A.Ö. cep telefonunun Turgut Efe Ç. tarafından zorla alındığını belirterek şikâyetçi oldu.

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AKRAN DEHŞETİ KAMERADA

Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Turgut Efe Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, olay günü Ö.A.Ö. ile karşılaştıklarını, "Ne bakıyorsun?" sözleriyle başlayan tartışmanın karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından kavgaya dönüştüğünü öne sürdü. Kimseden şikâyetçi olmadığını belirten şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin Ö.A.Ö.'yü darbettikleri anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Esenyurt’ta dehşete düşüren anlar! 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler: ‘Yan baktın’ diyip…
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