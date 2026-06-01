Esenyurt’ta dehşete düşüren anlar! Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı: ‘Bina ile beraber beni de yakacağını söylüyor’

'BİNAYI DA BENİ DE YAKACAĞINI SÖYLÜYOR'

Aracın taksitlerini ödemeye devam ettiğini söyleyen Kasım A. "Kültür merkezinin güvenlik görevlisi bunu fark ediyor. Fark ettikten sonra da itfaiyeyi arıyor. Biz gece uyuduğumuz sırada bir polis arıyor. Bize itfaiyeden bahsediyor. Biz de yanlış mı park ettik diye çıkıp baktığımızda araç komple kül olmuştu. Polis ekipleri bize kamera kaydını izlettirdi. Biz kamera kaydını görünce şoke olduk. Saat gecenin 03.00'ü, aracın daha taksidi bitmemişti. Bunu nasıl yaparlar inanamadık. Mağdur durumdayız, taksidimiz daha bitmedi. Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Şikayetçi olduğum için binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için. Hakaretleri kendine yediremediği için aracı yaktığını söylüyor halam mesajda bunu da karakolda gösterdik" diye konuştu.

