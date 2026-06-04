Esenyurt’ta dev uyuşturucu operasyonu! 11 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde belirlenen bir ev ve araca dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.