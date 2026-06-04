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Giriş Tarihi: 4.06.2026 11:19

Esenyurt'ta dev uyuşturucu operasyonu! 11 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir ev ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Esenyurt’ta dev uyuşturucu operasyonu! 11 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde belirlenen bir ev ve araca dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 KİLO METAMFETAMİN VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 kilo 600 gramı katı kristal, 10 kilo sıvı olmak üzere 11 kilo 600 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta dev uyuşturucu operasyonu! 11 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı
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