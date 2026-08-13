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Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:58 Son Güncelleme: 13.08.2026 16:31

Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Mahallenin korkulu rüyası oldu: Camları kırıp binayı ateşe verdi!

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayda eski sevgili dehşet saçtı. Mahallenin korkulu rüyası haline gelen adam gece saatlerinde scooter ile gelip camları kırarak evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken kundaklama anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Mahallenin korkulu rüyası oldu: Camları kırıp binayı ateşe verdi!
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Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ilişkileri bitirmesi üzerine bir adam ortalığı birbirine kattı. Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda gece yarısı eski sevgilisinin yaşadığı apartmana scooter ile gelen adam camları kırdı.

CAMLARI KIRIP BİNAYI ATEŞE VERDİ

Öncesinde de defalarca gelen şahıs, bina giriş kapısının önünde lastik yakarak binayı ateşe verdi ve camları kırdı. Aile şahıstan korktuğu için apartmandan taşınarak evini satışa çıkartırken, mahalleli ise geceleri uyuyamadıklarını belirtti.

Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video

KUNDAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Mahalle sakinleri şahsın bir an önce tutuklanmasını isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

ESKİ SEVGİLİSİ TAŞINDI AMA ZULÜM BİTMEDİ

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşındı zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa "Tamam" diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT #İSTANBUL

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Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Mahallenin korkulu rüyası oldu: Camları kırıp binayı ateşe verdi!
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