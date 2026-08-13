Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Mahallenin korkulu rüyası oldu: Camları kırıp binayı ateşe verdi!

ESKİ SEVGİLİSİ TAŞINDI AMA ZULÜM BİTMEDİ

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşındı zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa "Tamam" diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör