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Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:42

Esenyurt'ta esrarengiz cinayet: Evli ve 2 çocuk babasını kurşun yağmuruna tuttular! Talihsiz adam hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı evinin önünde aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan Ş.M.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıkları iki el silah sesi duyduklarını ve Ş.M.K.'nın evli ve çocuk sahibi olduğunu anlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Semih KARA Semih KARA
Esenyurt’ta esrarengiz cinayet: Evli ve 2 çocuk babasını kurşun yağmuruna tuttular! Talihsiz adam hayatını kaybetti
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Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta saat 05.00 sıralarında evinden çıkan Ş.M.K., aracına binmek istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ş.M.K., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

'YENİ TAŞINMIŞLARDI'

Mahalle sakini Habibe Güler, "Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi.

'2 EL SİLAH SESİ DUYDUM'

Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00 civarıydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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