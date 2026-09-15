Esenyurt’ta feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri servis minibüsünün sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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