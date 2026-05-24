Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta feci kaza! Motokurye İETT otobüsünün altına ok gibi saplandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:32

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından gittiği İETT otobüsüne çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Esenyurt Firuzköy Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından ilerlediği İETT otobüsüne çarparak aracın altında kaldı.

MOTOKURYE OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan motosikletliyi çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bir yakını ise yaralı motosikletliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Esenyurt'ta motokurye İETT otobüsüne çarptı

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaralı motosikletli çıkarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletlinin, İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
