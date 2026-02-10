Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta husumet kavgasında Dernek başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:37

Esenyurt'ta husumet kavgasında Dernek başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta sitenin bahçesinde karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan C.A., husumetlisi Ahmet Arpacık'ı silahla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan Arpacık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Arpacık ile C.A. sitenin bahçesinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belinden silahını çıkaran C.A., husumetlisi Ahmet Arpacık'a 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kalbine ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı belirlenen Ahmet Arpacık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından şüpheli C.A. ise kaçtı. Ölen Ahmet Arpacık'ın Siirt Gerzanlılar yardımlaşma derneği başkanı olduğu öğrenildi.

Ahmet Arpacık

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

