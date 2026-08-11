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Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:43

Esenyurt'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta 9 katlı inşaatta çalışan Mustafa Coşkun (39) dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçi Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (

DHA
Esenyurt’ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı inşaatta çalışan Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçi Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (

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Esenyurt'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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