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Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:29

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Asker eğlencesi kanlı bitti: Yaralılar var!

İstanbul Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında yaşanan olay korku dolu dakikalar yaşattı. Çıkan tartışma ortalığı savaş alanına çevirdi. Tarafların birbirine girdiği olayda biri silahla, biri ise bıçakla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Asker eğlencesi kanlı bitti: Yaralılar var!
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PANİK DOLU ANLAR KAMERADA

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL ESENYURT #ESENYURT

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Esenyurt’ta korku dolu anlar! Asker eğlencesi kanlı bitti: Yaralılar var!
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