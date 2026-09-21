Esenyurt’ta korku dolu anlar! Asker eğlencesi kanlı bitti: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.