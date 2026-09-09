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Giriş Tarihi: 9.09.2026 22:26

Esenyurt’ta korku dolu anlar: Bıçakla husumetlisine saldırdı!

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iki husumetli yol üzerinde karşılaştı. Taraflardan biri diğerine bıçakla saldırırken, şüpheliye vatandaşlar müdahale etti.

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İHA
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Bıçakla husumetlisine saldırdı!
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Olay, Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu öğrenilen iki kişi yol üzerinde denk geldi. Bir şahıs üzerindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bir şahsın elindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdığı çevredekilerin ise saldırgan şahsı önlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Saldırgana, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralanan saldırgan, polis eşliğinde hastaneye kaldırılırken ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

#ESENYURT

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Esenyurt’ta korku dolu anlar: Bıçakla husumetlisine saldırdı!
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