Esenyurt’ta korku dolu anlar! Bıçaklarla kovalanan adam perde dükkanına sığındı: Dakikalarca darp edildi!

"ADAM CANINI KURTARMAK İÇİN DÜKKANA DALDI"



Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi, "Olay çok spontane şekilde yaşandı. Bir grup, başka bir adamı kovalarken adam canını kurtarmak için dükkana daldı. İlk etapta bizde bir şey söylemedik, adama zarar verecekler diye müsamaha gösterdik. Ardından adamlar da sopa ve bıçaklarla dükkana daldı. Birbirilerini tanıyan insanlardı, araçla gelmişlerdi. Biz ilk etapta müdahale etmeye çalıştık, ellerinde sopa ve bıçak olduğunu görünce bıraktık. Birkaç dakika sonra ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak devam ettiler" dedi.