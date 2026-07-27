Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta korku dolu anlar! Bıçaklarla kovalanan adam perde dükkanına sığındı: Dakikalarca darp edildi!
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:48

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Bıçaklarla kovalanan adam perde dükkanına sığındı: Dakikalarca darp edildi!

İstanbul Esenyurt'ta bir adam 6-7 kişilik grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Canını kurtarmaya çalışan adam husumetlilerinden bir işyerine girerek kaçmaya çalıştı. Adamın peşinden bıçak ve sopalı grubun da işyerine dalmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, işyeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Bıçaklarla kovalanan adam perde dükkanına sığındı: Dakikalarca darp edildi!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaştı. 6-7 kişilik grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırırken, adam canını kurtarmak için bir işyeri daldı. Saniyeler içerisinde saldırganlar da sopa ve bıçaklarla işyerine dalarken, perde dükkanında bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı.

İŞ YERİNE GİRSE DE DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

İşyerine girdiyse de dayaktan kurtulamayan adam dakikalarca darp edildi. Olaya müdahale eden dükkan sahipleri de o anlarda panik ve korku yaşadığını belirtirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ADAM CANINI KURTARMAK İÇİN DÜKKANA DALDI"

Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi, "Olay çok spontane şekilde yaşandı. Bir grup, başka bir adamı kovalarken adam canını kurtarmak için dükkana daldı. İlk etapta bizde bir şey söylemedik, adama zarar verecekler diye müsamaha gösterdik. Ardından adamlar da sopa ve bıçaklarla dükkana daldı. Birbirilerini tanıyan insanlardı, araçla gelmişlerdi. Biz ilk etapta müdahale etmeye çalıştık, ellerinde sopa ve bıçak olduğunu görünce bıraktık. Birkaç dakika sonra ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak devam ettiler" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

"BİZİM GÜNDELİK RUTİNİNİZ HALİNE GELDİ"

Benzer olaylarında sıkça yaşandığını belirten işyeri sahibi, "Biz Esenyurt'ta bu tarz durumlara antrenmanlıyız, alıştık artık. Bizim gündelik rutininiz haline geldi bu tarz olaylar, çok fazla oluyor. Bu sefer işyerimizde olduğu için biraz farklı geldi bize" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT #İSTANBUL ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Bıçaklarla kovalanan adam perde dükkanına sığındı: Dakikalarca darp edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA