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Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:50

Esenyurt’ta korkutan yangın! TIR alev topuna döndü: Panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Zincir bir markete ait TIR’da elektrik kablolarında oluşan bir arıza sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri olay yerine peş peşe geldi. TIR kullanılamaz hale gelirken felaket anları kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Esenyurt’ta korkutan yangın! TIR alev topuna döndü: Panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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Yangın, dün saat 22.15 sıralarında Avcılar - Haramidere Bağlantı Yolu Ardıçlı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki TIR'da çıktı. İddiaya göre zincir markete ait ürünleri taşıyan şoför Nurettin Y.'nin idaresindeki 34 BNL 527 plakalı TIR'ın elektrik kablolarında yangın çıktı.

TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangını gören şoför, TIR'I emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KORKUTAN YANGIN KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede büyüyerek TIR'in tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu çalışmaların ardından normale döndü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT #İSTANBUL #ARAÇ YANGINI

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Esenyurt’ta korkutan yangın! TIR alev topuna döndü: Panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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