Esenyurt’ta korkutan yangın! TIR alev topuna döndü: Panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangını gören şoför, TIR'I emniyet şeridinde durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.