Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar
Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:28 Son Güncelleme: 11.4.2023 14:33

Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar

Esenyurt’ta sabaha karşı 04.45'te 4 şüpheli kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler caddesinde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana gelen olayda maskeli ve kafalarında ışık takan şüpheliler araçtan indikten sonra kuyumcuya doğru yöneldi. Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu.

Üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, dükkan alarmı devreye girince panik yaparak dükkandan çıkıp kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanı sahibi Ayhan Marti, "Sabah 04.45 civarında polisten haber aldık dükkâna birileri giriyor diye. Biz de dükkâna geldiğimizde kameralara bakarken dört veya beş kişi dükkâna girmiş kepengi kırmışlar içeri girmişler. 4 kilogram civarında altın çalındı, iki iki buçuk dakika civarında çalındı. Beş dakika sonra polis gelmiş, ondan sonra da kayboldular'' ifadelerini kullandı.

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Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar
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