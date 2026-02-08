Esenyurt’ta masadaki tartışma cinayetle bitti; kaçan şüpheli yakalandı

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Alataş arkadaşlarıyla buluşmak için evlerine gitti. Alataş, evde alkol aldığı sırada evde bulunan 1 kişiyle tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ersin Alataş'ı bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan Alataş'ın köyden tanıdığı ve aynı zamanda arkadaşı olan Hakkı K., üst katlardaki komşulardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Birçok yerinden bıçak darbesi alan Alataş'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Diğer yandan olaya şahit olan ve bina sakinlerine haber veren Alataş'ın arkadaşı Hakkı K. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİ MEHMET D. YAKALANDI

Olayın ardından polisin izini sürdüğü ve isminin Mehmet D. olduğu öğrenilen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada şüpheli Mehmet D.'nin 16, gözaltına alınan Alataş'ın arkadaşı Hakkı K.'nin ise 'Cinayet' dahil olmak üzere 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'BİRBİRLERİNİ BIÇAKLIYORLAR; 1 KİŞİ ÖLÜYOR'

İhabrda bulunan bina sakinlerinden birinin babası Mustafa Karabulut, "Gece saat 05.30 sıralarında polis gelerek zile bastı, bizim çocuklardan ifade almak için. Bizim çocuklar gördüklerini şöyle anlattı: 'Ev sahibi geldi, bizden acil ambulans ve polisi aramalarını' istediğini söyledi. Bizim çocuklardan birisi acil ambulans ve polisi arıyor. Ardından ambulans polis ve inceleme ekipleri geliyor. Masa kurmuşlar, içki içerken aralarında tartışma çıkıyor. Birbirlerini bıçaklıyorlar; 1 kişi ölüyor. Bıçakladıktan sonra öbürü de kaçıyor.İkisi de kiracı " dedi.