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Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:45

Esenyurt'ta otelde korkutan yangın: Mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı

Esenyurt'ta bir otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle otelde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Semih KARA Semih KARA
Esenyurt’ta otelde korkutan yangın: Mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı
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Yangın, saat 02.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen duman otelin katlarını sararken, içerideki vatandaşlar mahsur kaldı.

MERDİVEN ARACIYLA TAHLİYE EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çatı katı ile diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracı kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi. Yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Esenyurt'ta otelde korkutan yangın: Mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı
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